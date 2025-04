McKennie torna a disposizione: dove può giocare in Parma-Juventus

AFP via Getty Images

Dove può giocare McKennie in Parma-Juventus?

Lunedì sera, sul campo del Parma,potrebbe disputare la sua 24^ partita consecutiva da titolare. Questa mattina, infatti, lo statunitense è tornato a lavorare regolarmente in gruppo , lasciandosi alle spalle l'affaticamento muscolare che nei giorni scorsi lo aveva costretto a rallentare un po' i ritmi e ad allenarsi a parte, perciò tutto fa pensare che possa essere convocato per la trasferta del giorno di Pasquetta e poi scendere anche in campo dal primo minuto, come del resto è abituato a fare da pressoché tutta la stagione.

Ma dove giocherebbe questa volta Weston? Le opzioni sono diverse, e tutte valide per uno come lui che, quest'anno più che mai, ha dimostrato una straordinaria duttilità finendo per essere schierato in tutte le zone del campo (o quasi…). In questo caso molto dipenderà anche dalla presenza o meno di Teun Koopmeiners: qualora l'olandese dovesse dare forfait a causa del problema al tendine d'Achille che lo ha limitato in questa settimana, Igor Tudor dovrebbe infatti valutare soluzioni alternative per la zona della trequarti e dell'attacco, che potrebbero poi coinvolgere a ruota anche gli altri reparti.McKennie, comunque, potrebbe ancora occupare la zolla esterna del centrocampo a quattro (che altrimenti potrebbe essere affidata ad Andrea Cambiaso oppure a Timothy Weah), ma anche agire sulla stessa trequarti. Tudor valuterà tutte le opzioni nei prossimi giorni, con l'obiettivo di schierare una Juventus che possa tornare da Parma con tre punti, che sarebbero fondamentali nella corsa alla Champions League dopo quelli conquistati una settimana fa all'Allianz Stadium contro il Lecce.