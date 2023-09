Westonha parlato ai canali ufficiali della società ( QUI l'integrale) ed ha parlato di Andrea. Le sue parole:"C'erano due club, non di primo livello. Ho ricevuto una chiamata dal mio procuratore che mi diceva che la Juventus era interessata a me. Volevo la Juventus. Ero in pullman con la squadra stavamo arrivando in Austria per la preparazione e mi avevano detto che mi avrebbe chiamato Andrea Pirlo, non ci potevo credere. Ero a pranzo con la squadra, non potevamo avere i telefoni generalmente, ma ho visto che mi stava chiamando un numero dall'Italia cosi ho preso il telefono e sono scappato. Li ho capito che sarei andato alla Juventus. Il resto è storia".