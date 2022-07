Il centrocampista dellaWestonsi è raccontato in una lunga intervista a Goal ( QUI l'integrale) ha parlato anche delle voci continue di mercato in cui è recentemente coinvolto. Queste le sue parole:"Le parole di Allegri sono state molto importanti per me. Per un atleta conta parecchio trovarsi in un luogo dove ci si sente desiderato, dove hanno bisogno di te. Su un mio ipotetico trasferimento ne ho sentite di tutti i colori, al punto che è difficile ignorare del tutto certe voci. Io e il mio agente, comunque, siamo in stretto contatto e quindi sarei il primo a sapere se qualcosa è vero oppure no".