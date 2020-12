Mamma mia, che Weston McKennie! Scelta assolutamente indovinata, quella di Andrea Pirlo. Che si gode l'americano, con gol e rigore procurato (sarebbe anche espulsione di Lenglet, ma lasciamo perdere). Tra i migliori della migliore - senza dubbio - prestazione stagionale, adesso West è diventato anche un idolo dei tifosi, che tra video di Natale e prove di assoluta forza in campo si sta godendo un giocatore spaziale, fortissimo, davvero in grado di cambiare il volto di questo centrocampo. Ecco: guardate un po' i commenti dei tifosi per capire l'affetto per questo giocatore...