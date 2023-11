Weston, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro l'Inter all'Allianz Stadium in programma per domenica sera.Queste le sue parole: "Sto bene, sì. Ho avuto qualche problema nelle ultime quattro settimane, da dopo la partita contro il Torino. Ma d'altra parte un po' tutti i giocatori della squadra hanno avuto qualche fastidio. Alla fine però dobbiamo fare il nostro lavoro, essere preparati e sacrificare tutto per vincere le partite. Daremo sempre il massimo per fare sempre risultato".