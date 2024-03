Sirene dalla Premier League per Weston Mckennie, che in Inghilterra ha già giocato nella passata stagione con la maglia del Leeds prima di tornare alla Juventus visto che non è stato riscattato. Secondo "Givemesport.com", Arsenal, Aston Villa e Fulham sono sulle tracce del centrocampista texano, con il cartellino del texano che avrebbe un valore di circa 18 milioni di euro. La Juventus vuole rinnovare il contratto di Mckennie, in scadenza nel 2025. Qui la proposta del club bianconero a Mckennie , autore di una grande stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri.