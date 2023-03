Si continua a discutere del futuro di Weston Mckennie in casa Juve, con lo statunitense che sta affrontando una buona stagione in Premier, tanto da aver convinto il Leeds a continuare i rapporti con l'ex Shalke. La cifra che gli inglesi dovranno versare nelle casse dei bianconeri è di circa 34 milioni di euro, ma al momento non è stata ancora avanzata nessuna offerta ufficiale.