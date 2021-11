La Juventus ha vinto 4-2 contro lo Zenit e i segnali positivi per Allegri sono diversi:, la prova maiuscola di, il ritorno al gol di, ma soprattutto l'atteggiamento. Grande intensità nel primo tempo, finito beffardamente 1-1, e unaper numero di occasioni. Una Juve così non si vedeva da tempo e non era affatto scontato dopo quanto successo con. Il ritiro sembra aver fatto bene alla testa dei giocatori, capaci di infiammare l'Allianz e di uscireMa Juve-Zenit non è stata solo la partita di chi è finito sul tabellino dei marcatori: tra i migliori in campo c'è anche, che il gol lo ha comunque sfiorato, elogiato a fine partite dallo stesso Allegri. Non è ufficialmente sul mercato, ma è tra i papabili giocatori in uscita. La prestazione in Champions, però, ha sottolineato l'unicità delle sue caratteristiche rispetto al resto della rosa: con una Juve più offensiva nelle intenzioni, lo statunitense è forsePer la prima volta in questa stagione Massimiliano Allegri schierain mezzo, insieme, in un centrocampo a quattro:partono tutti dalla panchina. C'è bisogno di intensità, di pressing e di dinamismo per cancellare il doppio ko con Sassuolo e Verona. E i due titolari, contro lo Zenit, nella testa dell'allenatore, rappresentano la coppia giusta per far male ai russi. La mossa si rivela vincente, perché il pressing aggressivo portato da entrambi spaventa gli avversari, che cadono dopo 10 minuti ma rischiano di subire il raddoppio in più occasioni. L'autogol di Bonucci è l'occasione per ravvivarli, ma i bianconeri. Anche grazie all'inedita coppia del centrocampo.Prima dell'intervallo, la Juve va vicina al vantaggio anche con McKennie, l'unico a segnare con Sassuolo e Verona. Nella scorsa stagione aveva realizzato 5 reti in Serie A e 1 in Champions League, competizione in cui quest'anno è ancora a secco. Sfiora la rete a fine primo tempo quando, sull'1-1, il suoviene respinto da Kritsyuk. Ma è l'assolo al 72' che esalta lo Stadium, quando palla al piede parte da centrocampo saltando diversi avversari, entra in area e calcia con forza: lo ferma solo la, sarebbe stato il gol del 3-1.Seppur senza gol, la bontà della partita di McKennie è stata sottolineata da Allegri a fine partita. "". Ma sullo sfondo c'è l'ombra del mercato e del bilancio: bisognerà capire quali saranno le strategie della dirigenza, visto che il texano - almeno fino a ieri - era ritenuto uno dei giocatori sacrificabili. Dopo la prova maiuscola contro lo Zenit, però, sarà difficile privarsene a stretto giro. In rosa non c'è una alternativa simile per caratteristiche: la notte di Champions potrebbe aver cambiato il suo futuro?