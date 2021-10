Un avvio sotto tono, senza squilli e con tanti, troppi, errori. Il caso in Nazionale dopo la brutta partita contro l’Empoli alla seconda giornata hanno contribuito a far scendere il buio su questo suo inizio, con una sola prova convincenti, i 25 minuti finali di Malmoe a gara già decisa. Che è più di un segnale.Dalle indiscrezioni su un regime alimentare poco consono - ricorda Tuttosport - ai doveri di un atleta ideale fino all’esclusione patita a settembre in Nazionale per «tutelare la squadra», McKennie è ormai da tempo al centro del ciclone. Nel corso dell’ultima sessione di trattative è stato sul mercato e ha ricevuto offerte da club inglesi e tedeschi, ma non ha mai aperto all'addio. Ora tutto può cambiare. Il club bianconero potrebbe valutare una proposta da una trentina di milioni, sufficiente per dare il via libera alla partenza estiva e anche per il prossimo inverno.E se non sarà McKennie il predestinato alla cessione, attenzione ad Aaron Ramsey, come raccontato ieri anche qui su ilBianconero.com.