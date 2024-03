TRASCINATORE

Lanon riesce più a vincere e dopo la sconfitta contro il Napoli si ferma anche nella gara interna contro l'Atalanta. Paradossalmente, i bianconeri hanno disputato due delle migliori gare giocate in questo torneo proprio contro la Dea e i partenopei, nonostante l'unico punto ottenuto sui sei a disposizione. Inoltre, bisogan tenere in considerazione anche il fattore legato alla rosa a dispozione di Allegri, che nelle uscite precedenti ha dovuto fare a meno del centrocampo a causa degli infortuni die Rabiot, che hanno letteralmente ridimensionato la linea centrale della Vecchia Signora.Nella partita di oggi però è tornato Weston Mckennie e la sua presenza si è notata dal primo all'ultimo minuto di gioco., recuperando una quantitò infinita di palloni, ma soprattutto propiziando gran parte delle azioni offensive della Vecchia Signora. I due gol dei bianconeri nascono proprio da due assist di pregevole fattura proprio di Mckennie, che continua a dimostrarsi unEppure, se pensiamo che appena 4 mesi fa era uno dei primi sulla lista dei partenti e ora è un inamovibile di Allegri, si evince quanto la sua evoluzione sia stata strabilliante in questa stagione.