Eventi mondani, vernissage, incontri speciali, amichevoli di lusso ma, soprattutto, allenamenti. In questa fase del precampionato serve mettere benzina, nella testa e nelle gambe, per affrontare una prima parte di stagione che assomiglia ai 100 metri ostacoli, per la densità delle sfide, prima dello stop per il Mondiale.Tanta corsa, ma anche tattica, tecnica individuale e di gruppo e fasi più leggere, di gioco e divertimento. A raccontare nel dettaglio l’allenamento della Juventus di due notti fa (orario italiano) è Tuttosport: “L’americano (McKennie ndr) è in campo. Scherza con Angel Di Maria . «Scommettiamo che faccio passare la palla sotto tutti quei mini ostacoli senza farle mai toccare i bordi?». Missione fallita.. Pure il vice presidente Pavel, in un angolo vicino alla porta, non resiste al richiamo del pallone e qualche numero se lo concede. Palleggio, tiro, gol”.Terminata la fase di preriscaldamento e gioco, si comincia a fare sul serio, prima con esercizi fisici e aerobici, poi i gruppi di lavoro vengono divisi in due, da una parte, dall’altra: “Primo esercizio: «». Si procede così per un po’: lavorando sui fondamentali (ricevi, servi, scatta alla postazione dopo come una lancetta che percorre un orologio: le sagome gialle poste in cerchio scandiscono le varie tappe del percorso)”.Alla fine, ancora un divertente aneddoto conprotagonisti: “Prima del rompete le righe, un po’ di corsa. Da una linea all’altra del fondo campo, a ritmi precisi ben scanditi. Siparietto finale prima del rompete le righe: «E’ l’ultimo, dai». Replica Cuadrado , testuale: «». Allegri si dimostra fiero: «»”.