E' davvero questione di ore prima che i tifosi juventini potranno assistere all'esordio in bianconero di Dusan Vlahovic e di Denis Zakaria, gli ultimi due acquisti messi a segno dalla dirigenza della Continassa che, inevitabilmente hanno dato vita ad una nuova dimensione in tutto il mondo Juve. E' chiaro che l'arrivo di un giocatore determinante come l'attaccante serbo può influire positivamente sulla mentalità di tutta la squadra che adesso, crede anche in qualcosa in più di un semplice quarto posto, con il sogno Champions che sembra aver ripreso quota da una settimana a questa parte.



Beneficio che è già scaturito nella testa di Weston Mckennie, lontano dal quartier generale nei pressi della zona di Venaria Reale ma che, sta letteralmente incantando con la maglia della sua Nazionale. Nella notte infatti si è disputato il match tra Honduras e USA, valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar e che si è concluso con la schiacciante vittoria degli statunitensi per 3-0. In gol è andato anche il centrocampista della Juve con il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa con annesso inserimento alle spalle dei difensori avversari che, gli è valso la palma del migliore in campo. L'ex Shalke sembra essere definitivamente esploso e adesso, i tifosi bianconeri si augurano che possa prendere per mano anche la squadra di Massimiliano Allegri e trascinarla verso la gloria.