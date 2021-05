Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha salutato Andrea Pirlo attraverso una storia del suo profilo Instagram. "Grazie mister per tutto, per la fiducia e per l'opportunità. Ti auguro il meglio e la migliore fortuna nel tuo prossimo viaggio". Lo statunitense era stato fortemente voluto dall'allenatore bresciano, che gli ha dato tanta fiducia in questa stagione, aiutando anche la Juve nell'optare definitivamente per il riscatto totale del cartellino.