Che serata quella di Weston McKennie a Cincinnati! La nazionale degli Stati Uniti vince 2-0 contro il Messico, agganciando la testa della classifica nelle qualificazioni Concacaf ai prossimi Mondiali. A firmare di testa il vantaggio USA è Christian Pulisic del Chelsea, a raddoppiare è proprio McKennie con un preciso diagonale. L'esultanza del centrocampista della Juventus è da trascinatore delle folle: sguardo e gesto inequivocabile all'indirizzo dei tifosi per incitarli a intonare il coro "Dos a Cero" (Due a Zero) tipico delle sfide vinte dagli USA contro i messicani.

WHAT ELSE? - E oltre al gol, che fa seguito ai due messi a segno di recente in Serie A con la maglia bianconera, McKennie ha messo a referto un cartellino giallo da diffidato, che lo costringerà a saltare il match di martedì sera in Giamaica. Volendo essere un po' maliziosi, una buona notizia per la Juve, che la prossima settimana, per la partita con la Lazio, si ritroverà un Wes carico e riposato allo stesso tempo.