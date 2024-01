Le parole di Westona 8by8 Magazine.- "Quando sono andato via dal Leeds sapevo di aver fatto una brutta figura. Sapevo di non avere il tempo che pensavo di avere o che forse avrei dovuto avere. Mi ha messo in una mentalità che quando sono tornato qui alla Juventus, stavo iniziando da zero. Sto tornando alla Juventus come se fosse la mia prima volta. Devo dimostrare di nuovo chi sono".