Weston Mckennie ha ricevuto fin qui qualche interessamento ma da club che al momento il texano non gradisce come il Galatasaray. Il centrocampista infatti vorrebbe restare in Premier League e a proposito di questo c'è una squadra che si è fatta nuovamente viva per lui. Ovvero l'Aston Villa, che già nelle precedenti sessioni di mercato era sul giocatore. Lo riferisce calciomercato.com.