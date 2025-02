McKennie verso il rinnovo con la Juventus: a breve un incontro, tutti i dettagli

Mercato, sempre mercato. Perché in fin dei conti è di questo che si parla (pure) quando si citano i rinnovi di contratto, tema che riguarda da vicino anche la. Stando a Tuttosport, nelle prossime settimane la dirigenza bianconera ha in programma di incontrare gli agenti di, punto fermo della squadra di Thiago Motta - di cui è stato persino capitano - e giocatore preziosissimo dal punto di vista tattico per la sua duttilità. Dopo un'estate quasi surreale, in cui lo statunitense è passato da esubero a reintegrato con un posto da titolare, ora la volontà reciproca è quella di proseguire insieme ancora a lungo.

I dettagli del rinnovo di McKennie

Motivo per cui sono già stati avviati i dialoghi per il rinnovo del contratto fino al 2028 con ritocco dell'ingaggio (al momento Weston percepisce 2,8 milioni di euro a stagione). Un premio meritato per quanto il giocatore ha fatto vedere negli ultimi mesi, in campo e nello spogliatoio, lui che nonostante tutto alla Juventus è sempre stato legato e di cui ora punta a difendere i colori per (almeno) altri tre anni.