Juventus-Mckennie, c'è distanza per il rinnovo: futuro in bilico

Le richieste della Juve per cederlo

Super offerta dall'Arabia

Per. Da un lato la possibilità di proseguire l'avventura con la Juventus ancora a lungo, dall'altro offerte economicamente più allettanti per andare a guadagnare come un top player. McKennie riflette e scruta l'orizzonte insieme all'agenzia che lo rappresenta (Wasserman Group).I rappresentanti di Weston chiedono il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025.riferisce Tuttosport. La dirigenza juventina vorrebbe rinnovare fino al 2027 mantenendo l'ingaggio attualmente percepito (2,5 milioni). Una distanza sulla durata e in particolare sulle cifre che ha prodotto finora una fumata grigia nelle contrattazioni per estendere il contratto.Si accende quindi il mercato sul centrocampista. La Juve, senza accordi entro fine campionato, potrebbe decidere di mettere sul mercato la mezzala per fare cassa con un calciatore rigenerato e a un anno dalla scadenza.I rappresentanti di McKennie, si legge, stanno sondando il terreno in Premier League e Bundesliga per capire se può spuntare una soluzione allettante. Nel frattempo dall'Arabia hanno approcciato l'americano, proponendo la possibilità di uno sbarco nella Saudi Pro League, dove andrebbe a guadagnare tranquillamente un ingaggio in doppia cifra.