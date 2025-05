McKennie rinnova con la Juventus: cifre e durata, i dettagli dell'accordo

Dopo il rinnovo di Arek Milik e quello prossimo di Federicoche a maggio firmerà ufficialmente con la Juventus prolungando fino al 2030, c'è un altro giocatore bianconero che si appresta a legarsi al club in maniera importante, ovvero WestonLo statunitense è passato da essere tra i giocatori "esclusi" a un titolare praticamente inamovibile. E visto l'attuale contratto in scadenza nel 2026, la Juventus ha deciso di rinnovarlo. Già negli scorsi mesi le parti si erano parlate e avevano dialogato per mettere su un'intesa di base e adesso è arrivato il momento di definire tutto.

Rinnovo McKennie con la Juventus: tutti i dettagli

Per McKennie, come riporta Tuttosport, è pronto l’allungamento del contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Con ritocco dell’ingaggio dagli attuali 2,5 a 3 milioni a stagione. Ultimi dettagli da limare nei prossimi giorni, probabilmente già a metà della prossima settimana, per trovare la quadra definitiva. La strada però è tracciata e porterà McKennie e la Juve a proseguire insieme.