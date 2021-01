La grande migrazione. Però al contrario. Se negli anni scorsi tanti italiani sono passati in MLS, oggi McKennie e presto Reynolds proveranno a cambiare il trend. Del resto, sono cresciuti anche loro. E si sono fatti... europei! Come racconta Gazzetta, ce ne sono altri nel mirino, tutta buona parte della 'golden generation' statunitense. A partire da Zack Steffen, portiere della Pennsylvania, al City dopo un passato a Dusseldorf. Dalle collaborazioni con Bayern e City, fino ai nuovi prodotti, pronti per il decollo della nazionale a stelle e strisce: da Cannon (Boavista) ad Adams, da Musah a Miazga. Quanto c'è da pescare...