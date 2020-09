Sarà un caso, ma i messaggi social dei giocatori della Juventus dopo l'amichevole vinta per 5-0 stamattina alla Continassa contro il Novara provengono soprattutto dal centrocampo, reparto al centro delle attenzioni di mercato. Messaggi come "Bel test oggi", "Bello essere tornati in campo" e "Il campionato si avvicina" sono venuti su Instagram infatti, rispettivamente, dal nuovo acquisto Weston McKennie e dai già juventini Aaron Ramsey (interessato da diverse voci in uscita...) e Rodrigo Bentancur. Di loro, Ramsey ha segnato oggi il gol del 2-0.