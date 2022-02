1









Intervenuto dal ritiro degli USA, prima della partita contro l'Honduras in conferenza stampa, Weston McKennie ha parlato dell'episodio successo a settembre, la violazione delle norme anti Covid e l'esclusione dalla Nazionale:



"Violando le norme Covid, ho deluso tanta gente. Da lì sono cresciuto molto. Da quell’episodio, sono cresciuto molto. Ho deluso tutti: nazionale, club e tifosi. Ma il primo a essere profondamente dispiaciuto ero proprio io. Ho avuto modo di riflettere e farmi un esame di coscienza: è stata una vera e propria lezione di vita, che ovviamente ora ho imparato. Avevo perso fiducia in me stesso. Ma una volta tornato a Torino ho ricominciato a lavorare testa bassa, maturando con una maggior consapevolezza di me stesso. Ho dovuto ricucire i rapporti praticamente con tutti, dimostrando nuovamente di essere un giocatore e, ancor prima, una persona affidabile. Ho metabolizzato l’errore: quanto accaduto, quindi, a qualcosa è servito".