Abbiamo fatto una splendida sorpresa a @WMckennie, eletto miglior calciatore americano del 2020 dall'@USMNT



Congratulazioni, Wes

Un riconoscimento che vale questo splendido inizio di stagione, vera rivelazione dell’inizio dell’era Pirlo. Il centrocampista, prelevato in estate dallo Schalke 04, èe laha voluto fargli una sorpresa, da cui è nato uno scambio di battute interessante. Innanzitutto si è voluto congratulare l’ex calciatore statunitense Carlos Bocanegra, ripescando un immagine risalente alla Coppa del Mondo del 2006 con un piccolo Weston. “Che onore” le parole del bianconero, che ha proseguito: “Mi ci sono voluti tre anni, ma va bene. Onestamente, non so nemmeno cosa dire. È una grande cosa. Mi ricordo di quando ero nell’Under-17 e non venivo preso in considerazione per i Mondiali U-17 o per le qualificazioni. Quindi, sai, per arrivare a questo punto, ne ho fatta tantissima di strada, davvero. Carlos Bocanegra? Che sorpresa, pensavo, ma questo non è un ragazzino! Pensavo che comparisse un ragazzino che mi dicesse qualcosa. Non me lo aspettavo, sono rimasto sorpreso. Poi è comparsa la foto, e anche quel vecchio ricordo di quando andai a trovarli alla base aerea. Pazzesco, molto bello”.– “Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ne abbiamo fatta di strada, soprattutto in questi tempi difficili di pandemia. Ma io cerco sempre di trovare la mia strada e continuo a farlo cercando di trovare l’aspetto positivo di tutto. Voi siete stati a fianco a noi per tutto questo tempo e ci avete sostenuti da casa e ne sono davvero felice. Spero che il 2021 sia un anno in cui creeremo altri ricordi insieme, speriamo dentro uno stadio, con un occhio ovviamente alla Gold Cup in estate e alle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Grazie ancora per il vostro supporto e speriamo di rivederci presto”.