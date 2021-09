Come racconta Calciomercato.com, la Juve vuole chiarire una volta per tutte l'enigma. E il giocatore, al Maradona, si gioca un pezzo di futuro: "Già a gennaio il mercato intorno a lui potrebbe riaccendersi, tornando a proporre soluzioni drastiche. Per far cambiare strada al destino e tenersi stretta la maglia bianconera, servono mesi da Juve. In campo e fuori". A partire proprio da Napoli, dove i bianconeri si giocano tre punti fondamentali e Weston già un piccolo pezzo di futuro.