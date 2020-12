"Weston McKennie é il terzo americano a trovare il gol in Serie A dopo Alexi Lalas e Michael Bradley. Boy. "



Questo è il dato Opta su Weston McKennie dopo il derby Juventus-Torino, vinto dai bianconeri 2-1 in rimonta. A segnare il pareggio, con un ottimo inserimento di testa da azione di corner battuto corto, con palla scodellata da Cuadrado, è stato il centrocampista statunitense arrivato quest'estate dallo Schalke 04. Nella storia della Juve, lui è stato il primo giocatore made in USA in assoluto. Quindi, ovviamente, quello segnato oggi all'Allianz Stadium è il primo gol americano bianconero di sempre.