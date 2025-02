McKennie, prestazione sottotono? Non per Motta: la difesa

AFP via Getty Images

Thiagonon ha dubbi su Weston. Dopo il pareggio della Juventus, il tecnico bianconero ha risposto con fermezza alle critiche rivolte al centrocampista statunitense, elogiandone il contributo alla squadra."Brutta prestazione? Non sono d’accordo. Weston ha fatto una grande partita, gioca bene dappertutto. Anche quando lo vediamo meno, fa pressione, gioca spalle alla porta, non si ferma mai", ha dichiarato Motta. L’allenatore ha sottolineato la versatilità e la dedizione di McKennie, ricordando le sue prestazioni di alto livello nelle scorse settimane: "Ha fatto cose strepitose in altre partite, ma rispetto la tua opinione e non sono d’accordo. È un grande lavoratore, positivo, disponibile".