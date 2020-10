Cristiano Ronaldo punta alla Champions, vuole rientrare per il Barcellona, il 28 ottobre. Servirà un tampone negativo nei prossimi giorni per potersi ricongiungere al gruppo e tornare in campo, magari già dal Verona. Situazione leggermente diversa per McKennie, che è risultato positivo il 14 ottobre, un giorno dopo, e terminerà domani il periodo di quarantena. Il texano avrà ancora meno tempo di Ronaldo per fare tutti gli esami del caso e vederlo in campo con il Verona domenica è praticamente impossibile. Potrebbe farcela però per il Barcellona.