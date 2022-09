Le parole dia Dazn:"Credo che quando giochi in Champions giochi contro squadre che non ti conoscono così bene, il Psg ci ha lasciato giocare di più. La Salernitana gioca a uomo, sarà dura, dobbiamo pensare al campionato e poi alla Champions League. Dobbiamo costruire piè occasione con le qualità che abbiamo le dobbiamo usare di più, in fase offensiva siamo stati poco efficaci in fase offensiva e dobbiamo fare meglio".