A Tuttosport ecco le parole c.t. statunitense: ​"Ha un ruolo fondamentale per la nostra nazionale. Innanzitutto la sua leadership è molto importante per il gruppo. E poi Weston, con la sua grande energia, è un trascinatore e trasmette tantissimo alla nostra squadra. Allegri si è reso conto della sua abilità in fase offensiva.".