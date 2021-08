La Juventus è ancora alla ricerca di qualche uscita in questo mercato (sono 0 tra i big) bloccatissimo e ragiona anche sulle possibili offerte. Al momento a Torino non ne sono pervenute, ma mentre i bianconeri cercavano una soluzione per far spazio a Pjanic, cedendo Aaron, ecco emergere la verità: è Westonil centrocampista con più mercato in casa Juventus.Lo aveva scovato seguendo la Bundesliga durante il primo lockdown e aveva affondato all'improvviso. Ora cheè una possibile uscita in casa bianconera, ecco che il suo nome torna forte nella lista dei desideri del dirigente ex Juve: il Tottenham cerca una mezzala, ma per fargli spazio vorrebbe prima vendere qualcuno. Come riporta Tuttosport, nei contatti avuti con Cherubini, Paratici ha proposto uno scambio di centrocampisti che coinvolge Tanguy(24 anni). Già trattato dalla Juventus quando giocava ancora nel Lione, può tornare di moda. Paratici e Cherubini ne stanno discutendo, ma la Juventus ha qualche dubbio. Un baratto a quota 35 milioni che nei prossimi giorni può prendere piede o spegnersi.L'altro nome, che resta più vivo e concreto nelle idee della Juventus e in alto nell'indice di gradimento bianconero è Aureliendel Monaco. Era la prima alternativa a Locatelli, mentre oggi è un'idea vera. Qualche contatto c’è già stato e anche se il Monaco non lo lascerà in sconto, dovrà fare i conti con l’esito del preliminare di ritorno di Champions contro lo Shakhtar Donetsk. In attesa, poi, c’è sempre Miralem, pronto a salutare il Barcellona in prestito, con riduzione dell'ingaggio.