Nonostante l'assenza di Alex Sandro, laè riuscita a gestire la situazione in modo efficace. Filipha occupato la fascia sinistra con successo, mentre Andrea Cambiaso ha dimostrato la sua versatilità adattandosi alla fascia destra, sfruttando anche la sua abilità tecnica per penetrare nel campo avversario. Tuttavia, Cambiaso è ora squalificato a seguito dell'ammonizione ricevuta nell'ultima partita. Considerando che Weston, un'opzione alternativa per il ruolo esterno, è necessario nel centrocampo fino all'apertura del mercato, si apre la strada per Timothy Weah, che ha già sostituito in due occasioni durante la ripresa contro Genoa e Frosinone.