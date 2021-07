Ieri sera vi abbiamo subito fatto notareurlato dall'allenatore al centrocampista americano dopo il gol del raddoppio nell'amichevole contro il Cesena. L'impressione è sempre più netta: Max vuol fare di Wes il nuovo Arturo Vidal, quelA rinforzare questo scenario, ecco le rivelazioni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola: in questa fase iniziale del ritiro estivo alla Continassa,E quando gli allenatori pungolano tanto i giocatori, si sa, è perché credono in loro. La sommatoria tra queste battute sul peso e quella dei "dieci gol in stagione" ieri in partita, è piuttosto chiara in tal senso.Tra maggio e giugno, ricordiamolo,Ma poi è arrivata la promessa dell'aumento di capitale a placare (non del tutto ovviamente, vedi probabile cessione di Demiral) la corsa alle vendite salva-bilancio, e l'ex Schalke made in Usa può star tranquillo: il suo futuro è in bianconero,che auspicammo in tempi non sospetti.