Le parole dia Kwik Goal:– “Incredibile giocare con lui. Tutti hanno l’immagine di lui che è arrogante che pensa solo al lavoro. Ma è un ragazzo che si diverte a lavorare, gli piace. Ma gli piace anche il tempo fuori, con la famiglia. Ha una maniera diversa di prendersi cura del suo corpo. Tornavamo dalle trasferte magari alle 3 di notte e al mattino dopo ci allenavamo. Gli altri andavano nello spogliatoio, si cambiavano e tornavano a casa. Io odio il bagno col ghiaccio; lui si spogliava, metteva un asciugamano sul collo e andava a fare il bagno con il ghiaccio. Mi diceva: vieni con me, ti fa bene, se non vuoi fare 5 minuti, fai 20-30 secondi, stiamo lì e parliamo e non potevo dirgli di no! Restavamo lì e parlavamo della partita. Nei primi due mesi continuavo a non credere di star giocando con una leggenda come lui, ma poi dopo che passi l’essere un fan è meglio per un professionista. Ho iniziato a comportarmi normalmente, ridevamo e facevamo battute”.