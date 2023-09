Le parole didal ritiro degli Stati Uniti:JUVENTUS - "Tornare alla Juventus non è stato facile. Ho lasciato il club in un momento di crisi, immagino si possa dire così. E così tornando mi sentivo come se avessi iniziato da zero, ma questa è una sfida per cui sono sempre pronto, una sfida che penso di aver bisogno in questo momento della mia carriera".AMBIENTAMENTO - "Potrei fare amicizia con una roccia se ne avessi bisogno. E questo solo perché ovunque ci trasferissimo, dovevo fare nuove amicizie. Ho dovuto adattarmi a nuove culture, adattarmi a nuove situazioni e nuovi ambienti. E quindi, ovviamente, spostarmi tra le squadre e trasferirmi in Paesi diversi, a partire da una giovane età, avvantaggia sicuramente la mia situazione ora".RUOLO - "La possibilità di giocare in così tante posizioni diverse e di adattarci a così tante situazioni e ruoli, penso che sia una buona qualità da avere. Non penso che ci stressiamo più di tanto".WEAH - "Al di fuori del campo, posso essere un po’ troppo per Tim in alcuni momenti. Ma sul campo… Abbiamo una buona comprensione l’uno dell’altro e venendo al campo, è bello avere un compagno di viaggio".