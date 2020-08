1









Weston McKennie potrebbe presto sbarcare a Torino. La Juventus sta definendo gli ultimi dettagli con lo Schalke per portare in bianconero questo centrocampista classe '98 che ha già giocato più di 5000 minuti in Bundesliga. Mica male considerando che compirà 22 anni tra due giorni. Anzi, lo statunitense è uno dei cinque giocatori classe '98 ad aver giocato almeno cinquemila minuti nel campionato tedesco: gli altri sono Sancho, Havertz, Upamecano e Pulisic, amico di McKennie con il quale si conosce fin dalle nazionali giovanili.