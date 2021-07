In fondo la battuta “almeno dieci gol” ripresa dalle telecamere durante Juve-Cesena voleva dire proprio questo stringi stringi, visto e considerato che il texano con Pirlo ne ha fatti ‘solo’ cinque in campionato. Cinque d’altra parte è anche il suo record, McKennie non ha mai segnato di più. Dunque per Allegri è davvero un buon cavallo, talmente un buon cavallo da investirci e scommetterci sopra cifre e parole pesanti. Forse il Conte Max pensa che sia stato utilizzato soltanto al 50%. Così la prima cosa che ha fatto è stata metterlo mezzala nel 4-3-3. Una questione di ruolo innanzitutto.