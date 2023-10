Dopo un breve periodo di riposo seguito alla difficile vittoria contro l'Hellas Verona, la squadra di Massimilianodellaè tornata ad allenarsi presso il centro sportivonella mattina odierna, con uno sguardo già proiettato verso la prossima sfida contro la Fiorentina, prevista per domenica sera al Franchi. Tuttavia, una notizia non particolarmente favorevole per i bianconeri ha riguardato la situazione del capitano. Il difensore brasiliano ha subito un rallentamento nel suo percorso di recupero dall'infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra, lamentando un piccolo fastidio nelle ultime ore.Nella sua assenza, che si aggiunge all'assenza già confermata di Weah, Danilo sarà nuovamente sostituito da Daniele, conche sono sicuri di avere un posto. Per quanto riguarda la posizione esterna,potrebbe essere schierato sulla fascia, mentreè considerato la prima scelta nel centrocampo. Un'alternativa potrebbe essere rappresentata da, impiegato a tutto campo sulla fascia destra.