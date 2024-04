La proposta recapitata dalla Juventus



Il caso del padre su X



Dove potrebbe andare McKennie?



I numeri in stagione di McKennie

33 presenze in stagione

7 assist in campionato

3 assist in Coppa Italia

Westonvuole di più. Il punto di partenza è sempre la richiesta del calciatore, che in questo caso non coincide con la proposta della. I bianconeri vorrebbero trattenere il centrocampista americano, ma si sono trovati la strada verso la conferma praticamente sbarrata.Il motivo?: vuole essere considerato per quello che reputa di essere, ossia un titolare inamovibile della Juve. Del resto, ieri vederlo in panchina ha destato più di qualche sorpresa. Allegri gli ha preferito Alcaraz , salvo poi sostituirlo dopo appena 45 minuti.Ma cos'ha fatto scattare il muro americano?, mantenendo il suo attuale stipendio a 2,5 milioni di euro . Per l'entourage del calciatore non c'è assolutamente storia: la proposta è stata rifiutata, causando un rallentamento importante delle trattative.Nei giorni scorsi,, padre di Weston, ha risposto a un tweet di un account americano che raccontava la situazione relativa al centrocampista bianconero."Oh, quindi inseguendo i soldi solo perché vuole un contratto migliore, come tutti gli altri giocatori? Devi essere consapevole di ciò che vali!", le sue parole. Che sicuramente non avranno fatto piacere al board juventino.Come riportato da Calciomercato.com, le proposte per Weston non mancano. McKennie è ancora molto seguito in, e dopo ilpotrebbe provare nuovamente l'esperienza in Premier League. Poi c'è la MLS, ma sembra presto per tornare a casa. Infine, sirene dall'Arabia Saudita. A proposito di soldi.