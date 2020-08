1









Tra i tifosi della Juve è già scoppiata la McKennie-mania. Sono tanti i bianconeri curiosi di scoprire chi è questo centrocampista americano classe '98 in arrivo dallo Schalke. Uno sguardo a Transfermarkt e un altro a Youtube: dati, caratteristiche e giocate per cercare di capire se questo giocatore sia da Juve. Da quando è arrivato Pirlo sulla panchina bianconera però la fiducia è aumentata: la parentesi Sarri aveva lasciato l'amaro in bocca ai tifosi nonostante lo scudetto, con il nuovo allenatore è tornato l'entusiasmo e anche il probabile arrivo di McKennie accende i cuori degli juventini, tra chi l'ha visto giocare in Bundesliga e chi va sulla fiducia: "Non lo conosco, ma dicevo così anche di Vidal".



