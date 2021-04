Oltre ai piedi, anche le mani disono 'magiche'. E badate bene: non è un termine scelto per caso. Anzi, tutt'altro: perché Weston è considerato il 'maghetto' del centrocampo bianconero e perché l'esultanza è sempre stata quella. Da Harry Potter, il suo film preferito. Agitare la bacchetta e rendere tutto possibile, ogni volta che scende in campo McKennie porta con sé quel carico di magia. Ha voluto però omaggiare a tutto tondo la famosissima collana di romanzi e film, in una maniera come sempre tutta sua: riproducendo, al piano, la colonna sonora più riconoscibile di sempre.