Weston McKennie, a Sky Sports UK, ha parlato così da giocatore del Leeds."Il mercato invernale si muove così in fretta che quando ho sentito che poteva succedere era già fatta - ha detto McKennie a Sky Sports Uk da Elland Road, il suo nuovo stadio -. La Premier League per me è sempre stata un sogno, che adesso si avvera. Sono pronto e contento, perché qui al Leeds ci sono tante persone che conosco, a cominciare dal tecnico Jesse Marsch".