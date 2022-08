Si era parlato, ma non si è concretizzato proprio nulla., ad oggi, resta un giocatore della Juventus e pure ben contento di rimanere in campo, a giocarsi le sue chance in un reparto comunque diverso, cambiato, vedremo se effettivamente evoluto.Eppure, dopo le notizie sullo stop alle trattative tra Adrien Rabiot e il Manchester United, erano rimbalzate diverse voci sulla possibilità che, alla fine, a fare posto a Paredes ci fosse proprio lui. Proprio Weston.Ma la cessione è davvero vicina? No, stando alle ultime raccolte da radiomercato. I tifosi hanno iniziato a raccontare la propria delusione sui social: le smentite non hanno certo fermato la paura di perdere il calciatore statunitense.