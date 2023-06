L'esperienza di Westonal Leeds non è andata nel modo sperato, tanto che il club inglese ha deciso di non riscattare il cartellino dello statunitense. Annata che a detta della modella di Onlyfans Astrid Wett è stata definita di m....a per un motivo ben preciso e sarebbe legato proprio alla sua immagine- '. Il tutto è stato poi documentato attraverso alcuni screenshot postati dalla stessa sui suoi account social.