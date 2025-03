McKennie in calo, Koopmeiners da ex: Thiago Motta sceglierà la strada più semplice per Juventus-Atalanta?

Getty Images

A due giorni da, partita che potrà dire molto del finale di stagione che faranno i bianconeri e di dove dovranno guardare in classifica,sa che ogni scelta che farà potrà cambiare la partita e quindi il campionato. Insomma, la pressione c'è, è inevitabile e tocca tutti, non solo chi scenderà in campo ma anche appunto chi è chiamato a prendere delle decisioni che potranno condizionare l'andamento della gara. Il tecnico italo-brasiliano, in questo senso, è abituato a gestire questa pressione, se pur sia alla sua prima stagione in una big da allenatore. In questi mesi è andato avanti per la propria strada, senza seguire l'onda e tutto ciò che lo circondava.

Verso Juventus-Atalanta: McKennie o Koopmeiners, il dubbio



Mckennie in calo



Koopmeiners da ex in Juve-Atalanta: i motivi per puntarci

Tornerà titolare o sarà di nuovo escluso dopo la panchina contro il Verona? Un dubbio che l'allenatore non ha ancora sciolto. O a noi, almeno, non è ancora dato sapere con certezza. La presenza dell'olandese è stata una delle questioni aperte nel corso degli ultimi mesi e tra i motivi per cui Motta si è preso più critiche. Eccola, la "pressione" di dover scegliere. Per togliersela un po',In pochi, se lo statunitense non facesse bene, se la "prenderebbero" con Motta. Ben altri discorsi e polemiche invece ci sarebbero se fosse Koopmeiners a giocare e a non rendere.La domanda però in questo caso è se la strada più semplice sia anche la più giusta. Perché se è vero che c'è un abisso tra il livello mostrato dai due giocatori, è evidente cheEd è normale che sia così visti gli sforzi fatti fino ad ora da una parte all'altra del campo, nei mille ruoli ricoperti. Lo statunitense è apparso un po' meno brillante del solito, meno incisivo. Niente di così "disastroso", ma potrebbe essere arrivato il momento di rifiatare, un po' come farà probabilmente - perché "costretto" -Dall'altra parte c'èPremessa, non è assolutamente detto che una rete possa sbloccarlo e magicamente fargli iniziare un nuovo capitolo. Aveva già segnato in stagione e la situazione non era migliorata. Però il dubbio che comunque possa essere stato il punto di "partenza" per risalire c'è. Così come da considerare, per chi almeno ci crede, è la questione dell'ex. All'andata sfiorò il goal. E un anno fa, di questi tempi, proprio in un Juve-Atalanta, illuminò lo Stadium con una doppietta. A maglie invertite, certo. Quale migliore occasione allora per "riabilitarsi"?