Moisee Westonhanno partecipato a un'intervista doppia su Heat, condividendo simpatici aneddoti.Kean - "Direi Robinho, per il suo modo di giocare: si divertiva, rendeva tutto così semplice"McKennie - "Direi Totti, per qualcosa che riguarda la sua lealtà: è stato sempre a Roma, difficile da fare"Kean - "Io!"McKennie - "Non voglio dire lui, soprattutto non davanti alle telecamere (ride, ndr). Ma lo dirò, ha stile. Ma anche Tim (Weah, ndr). Io sto cercando il mio stile, di solito mi presentavo in allenamento con colori non abbinati, pantaloni sportivi o tuta"McKennie - "Ne parlavamo l'altro giorno nelle docce dello spogliatoio… Mi piacerebbe andare in Giappone".McKennie - "Perin, è sempre vestito così bene… A volte indossa un cappello, è quel tipo di ragazzo"McKennie - "Direi tutti i giocatori italiani: è tipo musica house, o techno".Kean - "Inizio con un "whoah", ma ora ho trovato il mio migliore amico (McKennie, ndr) e faccio quella danza con le braccia…"Kean - "Il rapper" (e i due iniziano a rappare, ndr)McKennie - "Il mio gol contro il Barcellona in Champions"Kean - "Il debutto a 16 anni"McKennie - "So suonare il pianoforte"Kean - "So fare la capoeira"McKennie - "Lo conosciamo entrambi, direi Ronaldo"Kean - "Direi Cristiano, ma Messi è diverso. Come se Messi avesse un talento naturale, arrivato da Dio, mentre Cristiano lavora duro. Torna dai viaggi alle tre di notte e va nella vasca dell'acqua ghiacciata…"Kean - "Van Dijk: è alto, veloce, forte"McKennie - "Thiago Alcantara: il suo primo tocco è incredibile, magari adesso sarebbe diverso perché ho più esperienza e sono cresciuto…"McKennie - "Mi piace Matias Soulè"Kean - "Direi lo stesso, Soulè. Sta facendo bene, si è allenato con noi, ha grande talento"