Tuttosport - McKennie-Juventus, rinnovo in stand by: resta il tema commissioni

E se alla fine salutasse anche? Un'ipotesi non così remota, secondo Tuttosport, a undici mesi dalla scadenza di contratto del centrocampista che, a differenza di Federico Gatti e Kenan Yildiz, non sta più parlando di rinnovo con la Juventus . La sensazione - scrive il quotidiano - è che l'americano sia considerato un jolly prezioso, come dimostra l'impiego che ne ha fatto anche Igor Tudor dopo Thiago Motta nel corso della stagione, ma comunque non un intoccabile: tradotto, davanti a un'offerta da 15-20 milioni di euro potrebbe essere ceduto, anche perché la sua vendita rappresenterebbe una plusvalenza quasi totale per le casse bianconere.

McKennie-Juve, perché il rinnovo è in stand by

La situazione

McKennie-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 48

Minuti: 3.360

Goal: 5

Assist: 4

Il tema vero è quello legato, appunto, al rinnovo di contratto: i dialoghi con il club, infatti, procedono già da alcuni mesi, ma a differenza di quelli con altri giocatori come i due citati non sono mai decollati del tutto. Un'accelerazione importante si era registrata a fine aprile, con Cristiano Giuntoli che aveva prospettato un prolungamento fino al 2028 da circa 3-3,5 milioni di euro all'anno. Un'ipotesi gradita da McKennie e dal suo entourage, a livello salariale, anche se dai vertici bianconeri non era arrivato l'ok per quanto riguarda le commissioni: troppo alte le richieste formulate, motivo per cui l'accordo era rimasto quello di tornare sull'argomento a fine campionato.Peccato che nel frattempo il dt sia stato sollevato dall'incarico e che ora, dunque, ci sia il rischio di dover ricominciare daccapo con le contrattazioni. Con lo "spettro" delle commissioni che può tornare ad aleggiare fungendo da freno nei dialoghi e mettendo tutto in bilico, mentre diversi club stranieri hanno effettuato i primi sondaggi. Il classe 1998 piace in Germania, Inghilterra, Francia e Turchia: al momento nessuna proposta ufficiale, ma qualcosa potrebbe muoversi già nei prossimi giorni. Tutto dipenderà dalla Juve, adesso. Non è un mistero, infatti, che McKennie abbia dato la priorità al rinnovo con la Vecchia Signora, come già ribadito prima del Mondiale per Club ai suoi agenti. Chiaro, però, che con il passare del tempo la situazione potrebbe cambiare.





