McKennie-Juventus, rinnovo o addio: l'ostacolo principale e il prezzo per la cessione

Ancora una volta, il luglio diè iniziato senza certezze; come un'estate fa, quando lo statunitense era fuori dalla Juventus, non era andato in ritiro con la squadra e faceva parte di quel gruppone di giocatori con le valigie in manoAl Mondiale per Club ad esempio ha giocato molto, complice anche le condizioni non al meglio di Locatelli certo, ma un minutaggio che ha evidenziato comunque come prima di lui ci siano altri bianconeri in partenza. E allora perché ancora una volta il suo futuro è incerto?

Cosa succede tra McKennie e la Juventus

La valutazione della Juventus per McKennie

McKennie alla fine aveva rinnovato lo scorso agosto, prolungando il contratto di un anno e rientrando nei piani della società dopo aver rifiutato ad inizio estate il trasferimento all'Aston Villa. McKennie è in scadenza a giugno 2026 e per questo da tempo il club ha aperto la trattativa per il prolungamento.che ha costretto le parti a ricominciare. Le trattative ben avviate, anzi praticamente concluse, come riferisce La Stampa, sono dovute ripartire da zero. Magari scoprendo nuove distanze tra domanda e offerta, in particolar modo alla voce commissioni per gli agenti.si è potuto concludere solo grazie al passo indietro fatto dall'entourage del canadese, che ha abbassato e non di poco le richieste.Dovrà essere trovato un accordo nelle prossime settimane perchéIl texano non avrebbe problemi a recapitare qualche offerta; è un giocatore che ha un certo appeal, reduce da una stagione nel complesso positiva, anche se in salita nell'ultima parte ed ha uno stipendio non troppo elevato.anche perché il club bianconero, con l'avvicinarsi della scadenza del contratto, non potrebbe chiedere troppo per il cartellino.. Prima però, a Torino dovranno capire se ci sono le condizioni per continuare insieme.