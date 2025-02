McKennie pronto al rinnovo con la Juventus: si punta al 2029, le cifre

Getty Images

I dettagli del rinnovo di McKennie

Jolly insostituibile per Thiago Motta, che lo ha schierato praticamente ovunque tranne che in porta e al centro dell'attacco,è sempre più un punto fermo della, che vede lontanissimi i tempi - in realtà molto vicini cronologicamente - in cui era un esubero sulla porta d'uscita, che non ha detto addio solo grazie a un desiderio di restare superiore a qualsiasi altra cosa. Da partente a indispensabile, il passo è stato davvero breve per il numero 16, che ora viaggia spedito verso il rinnovo.Come scrive Tuttosport, sono in corso le operazioni per il suo rinnovo di contratto fino al 2028, con ingaggio ritoccato al rialzo (al momento guadagna 2,8 milioni di euro a stagione).Un "premio fedeltà" meritatissimo per Weston, che ormai indossa pure con orgoglio la fascia da capitano.