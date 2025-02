McKennie, Juventus soddisfatta: dialoghi in corso per il rinnovo

AFP or Licensors

Ieri sera un altro goal, il quinto in stagione. Bello e per nulla banale, considerando anche l'importanza del match, contro un'avversaria a cui per di più aveva già segnato.si sta confermando sempre di più come un elemento fondamentale per ladi Thiago Motta, un giocatore di cui è praticamente impossibile fare a meno sia per la sua duttilità tattica che per la sua centralità nello spogliatoio, proprio lui che la scorsa estate era finito tra gli esuberi e messo sul mercato nell'ambito dell'operazione per Douglas Luiz.

Le ultime sul rinnovo di McKennie

: questi, in estrema sintesi, i numeri ad oggi della stagione di McKennie, di cui il club bianconero è - giustamente - molto soddisfatto al punto da volerlo blindare a lungo, ampliando gli orizzonti ben oltre la scadenza del suo contratto attualmente fissata nel 2026 (si parla di 2028 o 2029). Come riferito da Romeo Agresti, la Juventus ha avviato già ora i dialoghi per il rinnovo, anche per evitare di trovarsi in estate in una situazione di incertezza o addirittura simile a quella dei mesi scorsi.Al momento non filtra granché sulla questione, ma la certezza è che Weston a Torino sta bene, così come la Juve è felice del suo rendimento e della professionalità dimostrata. I presupposti per andare avanti insieme, in sostanza, sembrano esserci. Se ne parlerà per il tempo necessario, così da trovare una soluzione che possa accontentare tutti e allungare un matrimonio che si sta rivelando molto più felice di quanto si potesse pensare.