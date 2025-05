McKennie-Juventus, c'è una grande differenza rispetto alla scorsa estate. Ed è merito del giocatore

Rinnovo in arrivo: feeling totale con l’ambiente



Un compromesso intelligente



Una nuova estate, finalmente serena

Questa volta sì, ci siamo davvero. Non è la solita estate da separato in casa, né il classico rientro forzato nei mesi caldi. Questa volta c'è un senso compiuto, un progetto che includecome parte integrante della. Lo avevano già dimostrato le stagioni precedenti, ma è quest’anno che la sua centralità è diventata evidente: anche quando non sembra esserci spazio per lui, alla fine trova il modo di essere utile. E lo fa giocando meglio di chi, quel ruolo, l’ha coperto per anni ad alti livelli.Anche nel nuovo ciclo, con Igor Tudor alla guida,: può agire alle spalle dell’attaccante, eventualmente prendendo il posto di Yildiz, oppure essere schierato largo a destra, con Weah pronto a subentrare e Cambiaso sull’altra fascia. Insomma, c’è sempre spazio per Wes. Anzi, la sensazione è che l’allenatore stia disegnando la squadra anche a partire da lui.Sono giorni importanti anche fuori dal campo: il rinnovo è in dirittura d’arrivo. E, a differenza del passato, non è servita una lunga trattativa.E, per certi versi, lo è già da tempo. Dopo Pinsoglio e Perin, è il giocatore con più anzianità in rosa; il secondo per presenze dopo Locatelli. Ha indossato la fascia da capitano e lo ha fatto con naturalezza, come ci si aspetta da uno dei leader del gruppo.Le sue prestazioni parlano per lui: concrete, generose, sempre al servizio della squadra. Si è guadagnato visibilità e rispetto.Questa volta, intenzioni e realtà vanno nella stessa direzione.Ma cosa è cambiato rispetto al passato, quando ogni tentativo di rinnovo si arenava? Semplice: le richieste economiche del giocatore si sono ridimensionate. La Juventus di oggi è diversa da quella che lo accolse, quella con Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado e tanti altri protagonisti. Oggi c’è un progetto più sostenibile, dove i conti tornano e le scelte sono guidate da un equilibrio finanziario.McKennie ha saputo leggere il contesto. Ha guardato al mercato, ha capito che il suo valore è alto, ma anche che per restare serve un’intesa., con qualche bonus e gli ultimi dettagli da sistemare nei prossimi giorni.Il momento della firma è atteso per l’inizio della prossima settimana. Una convocazione, ma non per scendere in campo:, finalmente in serenità. E sarà la prima estate, dopo tre anni, che McKennie potrà vivere senza sentirsi un giocatore con la valigia in mano.Nel 2022 era circondato dalle voci di addio, nel 2023 rientrava dal prestito al Leeds senza sapere se avrebbe trovato spazio o persino un armadietto nello spogliatoio. Poi, come sempre, è emersa la sua determinazione. La voglia di incidere. E, soprattutto, il suo attaccamento alla maglia bianconera.